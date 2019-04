«Für seinen Körper ist es auch gut. Ich glaube, er möchte sein Leben auch in zehn Jahren mit 50 noch ein bisschen genießen und rumzuhumpeln macht auch keinen Spaß.»

Schrempf gehörte zu insgesamt fünf Legenden der nordamerikanischen Basketball-Profiliga, die Nowitzki auf dem Parkett des American Airlines Centers ehrten. Anschließend gab der 40 Jahre alte Würzburger seinen Rücktritt nach dieser Saison bekannt. Nach Verletzungsproblemen am Fuß war er zuletzt immer besser in Schwung gekommen und hatte sich bis zuletzt öffentlich die Rückkehr für eine weitere Saison offengehalten.

In seinem ersten NBA-Spiel traf Nowitzki 1999 auf die Seattle SuperSonics und Schrempf. «Er hat eine Super-Karriere, Hall of Fame», schwärmte Schrempf. «Nicht nur was er für den deutschen Basketball, den US-Basketball, den weltweiten Basketball gemacht hat, ist super, sondern er ist einfach ein guter Mensch.» Der gebürtige Rheinländer war vor Nowitzki der erfolgreichste deutsche Basketballer in der NBA, wurde zweimal als bester Einwechselspieler der Liga geehrt. «Dirk ist ein Beispiel für jeden, er kam aus einem kleinen Dorf und ist ein NBA-Superstar geworden», sagte Schrempf. «Man kann es halt packen.»