«Er hat gezeigt, dass Weltstar-Sein durchaus zu hundert Prozent damit verbunden sein kann, menschlich geerdet zu bleiben, menschlich trotz größter sportlicher Erfolge die allerhöchste Qualität zu haben», sagte Bauermann der Deutschen Presse-Agentur nach der Rücktrittsankündigung Nowitzkis. «Das hat eine Strahlkraft, die über das rein Sportliche weit hinaus geht. Er ist ein Leitbild für junge Menschen, Leuchtturm, Orientierungshilfe, das ist schwer mit Worten zu fassen.»

In der gemeinsamen Zeit von Coach Bauermann und Superstar Nowitzki holte die deutsche Nationalmannschaft Silber bei der Europameisterschaft 2005 und qualifizierte sich für Olympia 2008 in Peking. Als andere Spieler schon mit Krämpfen vom harten Training im Bus saßen, habe Nowitzki mit Mentor Holger Geschwindner noch weiter an seinem Wurf gearbeitet, berichtete der 61 Jahre alte Bauermann über Einsatz und Hingabe des Würzburgers.

«Er ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass die ganz Großen deshalb die ganz Großen sind, weil sie bereit sind, Dinge zu tun, die andere sich nie abverlangen würden», sagte der derzeitige Coach des türkischen Erstligisten Pınar Karsiyaka. «Diese Größe mit den eigenen Augen erfahren zu dürfen, ist ein riesiges Privileg.» Nowitzki hatte erklärt, seine Karriere nach dieser NBA-Saison beenden zu wollen.