Die Avs konnten sich im vierten Spiel der Erstrundenserie gegen die an Nummer eins gesetzten Calgary Flames mit 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) nach Verlängerung durchsetzen. Der 27-jährige Rosenheimer zeigte mit 35 Paraden eine weitere starke Leistung beim Heimsieg seines Teams.

Nachdem Colorado im dritten Spielabschnitt einen Zwei-Tore-Rückstand wettmachen konnte, war es Mikko Rantanen, der mit seinem zweiten Treffer der Partie in der Overtime für die Entscheidung sorgte. In der Best-of-Seven-Serie steht es nach vier Partien 3:1 für Colorado. Mit einem Sieg in Spiel fünf am Freitag im kanadischen Calgary könnte Avalanche das Playoff-Viertelfinale erreichen.