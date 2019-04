Boll bei Tischtennis-WM im Einzel und Doppel weiter

Budapest (dpa) - Europameister Timo Boll steht bei der Tischtennis-WM in Budapest auch im Einzel in der dritten Runde. Nur zwei Stunden nach seinem Erfolg im Doppel besiegte der 38-Jährige den Slowaken Lubomir Pistej am Dienstagabend klar in 4:0 Sätzen und spielt nun am Mittwoch in der Runde der besten 32 entweder gegen Marataka Morizono aus Japan oder gegen den Tschechen Tomas Polansky.

Von dpa