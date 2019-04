Das Team um Starspieler Kyrie Irving konnte sich im ersten Spiel der Best-of-Seven-Serie mit 112:90 (52:50) bei den an Nummer eins gesetzten Milwaukee Bucks durchsetzen. Der 27-jährige Theis erzielte vier Punkte beim Auftakterfolg seines Teams. Bostons Aufbauspieler Irving (26 Punkte/11 Assists) und Center Al Horford (20 Punkte/11 Rebounds) verbuchten jeweils ein Double-Double.

Bei den Bucks war der Grieche Giannis Antetokounmpo mit 22 Zählern am erfolgreichsten. Das zweite Spiel zwischen den beiden Teams aus der Eastern Conference wird am Dienstag erneut in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin ausgetragen.