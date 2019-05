Da die Finalserie über die volle Distanz von fünf Spielen erst am 11. Mai endete, wird nur eine Rumpfmannschaft in der Schweiz antreten. Bundestrainer Felix Koslowski, der auch Vereinscoach in Schwerin ist, wird ebenfalls fehlen. Koslowski wird von seinem langjährigen Co-Trainer Nicki Neubauer vertreten.

Die erfahrenen Louisa Lippmann (Florenz) und Lenka Dürr (Vilsbiburg) führen das junge Aufgebot an. In Nele Barber, Linda Bock, Corinna Glaab, Selma Hetmann und Elisa Lohmann stehen fünf Spielerinnen ohne Länderspielerfahrung im Kader. Die Deutschen haben letztmals vor zwei Jahren in Montreux aufgeschlagen. Sie starten am 14. Mai gegen Olympiasieger China in das Turnier. Die weiteren Gegner in Gruppe A sind Japan und Polen.