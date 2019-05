Die Bucks konnten Spiel eins der «Best of Seven»-Serie gegen die Toronto Raptors mit 108:100 (51:59) für sich entscheiden. Der 24-jährige Antetokounmpo (24 Punkte/14 Rebounds) und Center Brook Lopez (29 Punkte/11 Rebounds) waren die erfolgreichsten Werfer im Team der Bucks. Bei den Gästen aus Kanada überzeugten Kawhi Leonard (31 Punkte) und Kyle Lowry (30 Punkte).

Die Bucks liegen nach dem Auftakterfolg in der Halbfinalserie mit 1:0 in Führung. Spiel zwei wird am Freitag erneut in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin ausgetragen.