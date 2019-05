Die Blues gewannen das zweite Spiel um den Stanley Cup gegen die Boston Bruins mit 3:2 (2:2, 0:0, 0:0) nach Verlängerung. St. Louis konnte im ersten Drittel gleich zweimal einen Rückstand ausgleichen. Die Führung der Bruins durch Charlie Coyle (5. Minute) konterte Robert Bortuzzo (10. Minute). Nachdem Joakim Nordström (11.) die Gastgeber erneut in Führung bringen konnte, traf Wladimir Tarasenko (15.) zum 2:2. Für die Entscheidung zugunsten der Gäste sorgte Blues-Verteidiger Carl Gunnarsson nach 3:51 Minuten in der Overtime.

In der Best-of-seven-Serie steht es nun nach zwei Spielen 1:1. Das dritte Match der Finalserie wird am Samstag in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri ausgetragen.