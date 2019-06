Das Team aus Missouri gewann das fünfte Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die Boston Bruins knapp 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Die Tore der Blues erzielten Ryan O'Reilly (21. Minute) und David Perron (51.). St. Louis-Schlussmann Jordan Binnington überzeugte mit 38 Paraden im Spiel. Den Anschlusstreffer der Bruins verbuchte Jake DeBrusk (54.).

St. Louis konnte durch den Erfolg in der Stanley-Cup-Finalserie mit 3:2 in Führung gehen. Mit einem Heimsieg in Spiel sechs am Sonntag könnten die Blues zum ersten Mal in der Teamgeschichte den Stanley Cup gewinnen.