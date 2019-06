«Mighty Mike», wie van Gerwen genannt wird, gewann zwar sein Einzel, doch sowohl Jermaine Wattimena als auch das gemeinsame Doppel (0:4) verspielten den Vorsprung noch.

Im Finale (21.15 Uhr/DAZN) trifft Außenseiter Irland mit William O'Connor und Steve Lennon auf Favorit Schottland. Die Schotten Peter Wright und Gary Anderson gewannen ihr Spiel in der Vorschlussrunde souverän mit 2:0 gegen Japan. In der Geschichte des sogenannten World Cup of Darts hatten England (4) und die Niederlande (4) bisher alle acht Titel unter sich ausgemacht.