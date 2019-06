Der an Nummer eins gesetzte Boll trifft am Mittwoch (11.00 Uhr MESZ) auf den Kroaten Tomislav Pucar. Die ersten drei des Einzelturniers qualifizieren sich direkt für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio.

Im Viertelfinale der Damenkonkurrenz setzte sich die Deutsche Han Ying mit 4:1 gegen die Niederländerin Li Jie durch. In der Vorschlussrunde trifft sie am Mittwoch auf Yang Xiaoxin (Monaco). Petrissa Solja unterlag 3:4 gegen Yu Fu (Portugal).