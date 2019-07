Zu den Vertragskonditionen machten die Mavericks keine Angaben. Zuvor hatte aber die «New York Times» berichtet, dass sich der 27-Jährige Würzburger mit dem Club auf einen neuen Kontrakt für vier Jahre über 35 Millionen US-Dollar geeinigt habe. Kleber schrieb bei Instagram, er freue sich, auch in den kommenden Jahren ein Maverick zu sein.

Kleber war 2017 vom FC Bayern München zu den Mavs gewechselt und hatte sich an der Seite von Nowitzki etabliert. Zukünftig wird er unter anderen mit den Jungstars Luka Doncic und Kristaps Porzingis in Dallas spielen.

In bislang zwei Spielzeiten in Dallas erzielte Kleber in 143 Spielen durchschnittlich 6,1 Punkte. Vor der NBA hatte Kleber insgesamt acht Saisons als Profi in Deutschland und Spanien bestritten.