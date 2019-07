Mit 405,05 Punkten fehlten dem 30 Jahre alten Berliner im nicht-olympischen Wettbewerb 14,5 Zähler auf Bronze. Im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett war Hausding zusammen mit seinem Vereinskollegen Lars Rüdiger Vierter geworden.

Auch ohne Medaille darf Hausding nach Platz vier und fünf nun ein gutes Gefühl für seinen Hauptwettkampf vom Drei-Meter-Brett mitnehmen. Als Vize-Weltmeister und Olympia-Dritter will er sich hier am 17. Juli das Olympia-Ticket sichern. Nach seinen guten Vorstellungen am Wochenende zählt er auch zu den Kandidaten für eine Medaille. Es wäre seine fünfte bei einer WM. Hausding hatte nach einem schweren Trainingssturz im Januar lange gebraucht, um in Form zu kommen. Zudem hatte er mit Knieproblemen zu kämpfen.

Gold beim Wettbewerb ging an den Chinesen Wang Zongyuan vor Rommel Pacheco Marrufo aus Mexiko. Dritter wurde Peng Jianfeng aus China.