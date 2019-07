Zwei Tage nach dem 9:9 gegen Japan gewann die Auswahl von Bundestrainer Hagen Stamm in Gwangju gegen Brasilien mit 15:8 (4:1, 6:1, 2:2, 3:4). Damit kann Deutschland nicht mehr aus den ersten drei Plätzen der Gruppe fallen und spielt zumindest in der Ausscheidungsrunde um das Viertelfinale mit. Das direkte Viertelfinal-Ticket ist auch noch möglich.

Bester Torschütze der deutschen Mannschaft war Marko Stamm. Er kam trotz eines Bänderrisses zum Einsatz und traf fünfmal für sein Team. Der Leistungsträger hatte das linke Sprunggelenk bandagiert und humpelte am Beckenrand entlang.

Vor dem deutschen Sieg hatte der Olympia-Dritte Italien gegen Japan mit 9:7 gewonnen. Die deutsche Mannschaft belegt nach zwei Spieltagen den zweiten Platz in Gruppe D. Am Freitag geht es gegen die favorisierten Italiener um den Gruppensieg und die Ausgangslage in der Ausscheidungsrunde.

Das verjüngte deutsche Team hofft, in Südkorea einen Platz in den Top Acht zu erreichen. Übergeordnetes Ziel ist die Olympia-Teilnahme, die aber erst im nächsten Jahr gesichert werden kann.