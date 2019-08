Antwerpen (dpa) - Deutschlands Hockey-Herren haben ihren Lehrgang in Belgien mit einer Niederlage abgeschlossen. Zwei Tage nach dem 2:2 in Antwerpen musste die Auswahl von Bundestrainer Stefan Kermas an selber Stelle ein 1:2 (1:1) gegen die Gastgeber hinnehmen.

Von dpa