Die Asiaten in Shizuoka lagen bereits mit 3:12 zurück, doch den zum Favoritenkreis zählenden Europäern gelang im zweiten Abschnitt kein Punkt. Die Japaner hatten bereits das Eröffnungsspiel gegen Russland gewonnen. Mit neun Zählern stehen sie an der Spitze der Gruppe A und damit dicht vor dem Einzug ins Viertelfinale.

Bei ihnen wurden Erinnerungen an die WM 2015 in England wach, als sie gegen die hochfavorisierten Südafrikaner gewannen. Dieser Erfolg gilt als eine der größten Überraschungen der WM-Geschichte. Das japanische Team wird von Profis geprägt, die aus großen Rugbynationen stammen und nach einigen Jahren in Asien naturalisiert wurden.

Im ersten Samstagspiel hatte Favorit Argentinien mit 28:12 (28:7) gegen Tonga gewonnen.