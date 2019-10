Die 22 Jahre alte deutsche Medaillenhoffnung hatte bis zuletzt offen gelassen, ob sie in Doha über 1500 Meter oder auf der längeren Distanz antritt. Klosterhalfen müsste dann am Mittwoch im Khalifa-Stadion im Vorlauf ran. Das Finale über 5000 Meter ist am Samstag (20.25 Uhr).

Eine Kurzreise in Katars Hauptstadt plant auch - trotz des Bundesliga- und Champions-League-Programms von RB Leipzig - dessen Vorstandschef Oliver Mintzlaff. Er gilt als Macher im Hintergrund bei Klosterhalfens Karriereplanung.

«Ich bin kein Mentor, sondern ich versuche sie lediglich, in gewissen Bereichen zu unterstützen. Über ihre Eltern ist der Kontakt entstanden, zumal sie auch aus Königswinter stammt», sagte Mintzlaff der dpa. Der 44-Jährige war früher selbst ein erfolgreicher Langstreckenläufer. Mintzlaff hatte die Ausdauerspezialistin kürzlich als «Jahrtausendtalent» bezeichnet.

Die Leverkusenerin hat seit ihrem Wechsel in das Trainingscamp mit dem umstrittenen und nun für vier Jahre gesperrten Cheftrainer Alberto Salazar in Oregon/USA große Leistungssprünge gemacht. Die Mittel- und Langstrecklerin trainiert nach eigenen Angaben aber nicht bei Salazar, sondern bei Pete Julian.

«Sie ist in den letzten Rennen auf Weltklasseniveau gelaufen und daher traue ich ihr auch bei der WM eine Weltklasseleistung zu. Für welche Platzierung das am Ende reicht, wird man dann sehen», sagte Mintzlaff. «Konstanze verkörpert Biss, einen unfassbaren Willen und eine starke Mentalität.»