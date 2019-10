«Ich will hier nicht nachtreten, das gehört sich nicht. Ich sage nur so viel: Mich überrascht es nicht», sagte der 52-Jährige in einem Interview der «Abendzeitung» in München.

Der 77 Jahre alte Wegner hatte nach 23 Jahren Tätigkeit für den Sauerland-Stall die Kündigung zum 31. Dezember erhalten. Unter seiner Führung boxten sich unter anderen Ottke, aber auch Markus Beyer, Arthur Abraham und Marco Huck zum WM-Titel. Für Ottke verdiene sein Ex-Coach «allen Respekt der Welt. Er lebt für den Sport und seine Boxer».