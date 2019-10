Der frühere Weltranglisten-Erste verlor in Bremen in 3:4 Sätzen gegen Yu Zihang. Gegen den 21-jährigen Chinesen hatte Ovtcharov bereits vor einem Jahr bei den Australian Open in sieben Sätzen das Nachsehen.

Auch Patrick Franziska erlebte in Bremen einen denkwürdigen Auftakt. Am ersten Hauptrunden-Tag zog der 27-Jährige im Doppel zusammen mit Timo Boll ins Viertelfinale ein, weil ihre japanischen Gegner Masataka Morizono und Maharu Yoshimura nicht antreten konnten. Der Grund: Yoshimura war kurzfristig erkrankt. Am Freitag geht es für das beste deutsche Doppel gegen die starken Chinesen Fan Zhendong/Lin Gaoyuan.

Im Mixed schieden die WM-Dritten Franziska und Petrissa Solja dagegen schon in der Runde der besten 16 gegen das japanische Duo Tomokazu Harimoto und Hina Hayata aus. Diese 1:3-Niederlage machte den Weltranglisten-15. Franziska fassungslos. «So ein Spiel habe ich in meinen Leben selten erlebt», sagte der Bundesliga-Profi des 1. FC Saarbrücken. «Wir führen 10:3 im zweiten Satz, anschließend noch 7:1 sowie 10:7 im dritten Durchgang und verlieren beide Sätze. Gefühlt waren wir eine Klasse besser als Hayata/Harimoto. Wir haben den Vorsprung aber nicht nach Hause gebracht.»