Die 18-Jahre alte Köhler aus Hannover gewann über 100 Meter Schmetterling. In 58,83 Sekunden verwies die WM-13. Zsuzsanna Jakabos aus Ungarn auf Rang zwei. Aliena Schmidtke wurde in 59,12 Sekunden Dritte. Kurz darauf setzte sich die wie Köhler erst 18-jährige Elendt in 31,27 Sekunden über 50 Meter Brust durch. Sie gewann vor der Chinesin Tang Qianting und der Niederländerin Tes Schouten.

Die internationale Top-Konkurrenz war allerdings nicht am Start. Nach dem Sieg von Weltmeister Florian Wellbrock am Vortag über 1500 Meter Freistil waren es die Siege zwei und drei vor heimischer Kulisse, insgesamt gab es acht Podestränge für die deutschen Sportler.