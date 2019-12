Zuvor hatte sich Richardson in einer umkämpften Partie gegen die Japanerin Suzuki noch knapp mit 3:2 durchgesetzt. Nach Suzukis Aus schaffte aber die Engländerin Fallon Sherrock als zweite teilnehmende Frau die Überraschung und schlug Landsmann Ted Evetts mit 3:2. Sie trifft nun am Samstagabend (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) in Runde zwei auf den Österreicher Mensur Suljovic.