Den ebenfalls 31 Jahre alten Chinesen hat Ovtcharov noch nie besiegt. Der Weltranglisten-Elfte vom russischen Champions-League-Sieger Fakel Orenburg gewann die German Open in seiner Karriere bereits drei Mal. An diesem Wochenende stand Ovtcharov zum ersten Mal seit seinem Triumph 2017 ebenfalls in Magdeburg wieder im Halbfinale eines der sechs großen Platinum-Turniere der Tischtennis-World-Tour.