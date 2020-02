Nach einem etwas mühevollen 4:1-Auftaktsieg gegen seinen schwedischen Bundesliga-Kollegen Kristian Karlsson von Borussia Düsseldorf schlug der Rekord-Europameister auch im Viertelfinale den Engländer Liam Pitchford in 4:0 Sätzen.

Bolls Gegner in der Runde der besten Vier ist am Sonntagvormittag der Österreicher Robert Gardos, der überraschend gegen den WM-Zweiten Mattias Falck aus Schweden gewann. Titelverteidiger Dimitrij Ovtcharov ist in Montreux in der Schweiz nicht mehr dabei. Der Weltranglisten-Zehnte musste sein Achtelfinal-Match gegen den Kroaten Tomislav Pucar am Samstag wegen Schüttelfrost und Fieber absagen.