Der 24-Jährige wurde positiv auf das leistungssteigernde Steroid Boldenon getestet, wie die Major League Baseball (MLB) mitteilte. Martes wurde für die komplette Saison 2020 gesperrt.

Für Martes ist es bereits das zweite Dopingvergehen. Der Sportler aus der Dominikanischen Republik war erst im März vergangenen Jahres positiv auf Clomifen, einem Fruchtbarkeitsmedikament für Frauen, getestet und in der Folge 80 Spiele gesperrt worden.

Der ehemalige Champion Houston Astros zeigte sich in einer Mitteilung enttäuscht: «Wir hoffen, dass Francis aus dieser Erfahrung in Zukunft lernen wird.» Der Club befindet sich derzeit in unruhigem Fahrwasser. Erst Mitte Januar waren die Astros wegen eines Spionageskandals zu einer Strafe von 4,5 Millionen Euro verurteilt worden. Trainer und Manager wurden gesperrt.