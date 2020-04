«Viel Glück», schrieb der Basketball-Profi der Los Angeles Lakers in seiner Instagram-Story. Experten sehen die in Berlin aufgewachsene 21-Jährige auf Rang zwei bei der Spielerinnenauswahl für die stärkste Damen-Basketball-Liga der Welt. Früher von einem US-Team ausgewählt wurde eine Basketballerin aus Deutschland noch nie.

Platz zwei würde auch bedeuten, dass Sabally zukünftig für die Dallas Wings spielt und damit in der gleichen Stadt lebt wie Ex-Profi Dirk Nowitzki und NBA-Spieler Maxi Kleber von den Mavericks. Die Entscheidung fällt in der Nacht zum 18. April (ab 1.00 Uhr MEZ). Auch Luisa Geiselsöder und Leonie Fiebich sind im Draft. Manche Prognosen rechnen auch bei Geiselsöder mit Dallas als neuem Club.

In der Stadt von Nowitzki Basketball spielen zu können, würde Sabally viel bedeuten. «Er ist so eine Legende, eine Inspiration für alle Sportler. Wenn ich nach Dallas kommen könnte und in seine Fußstapfen treten...», sagte sie.

Der Draft hätte eigentlich in New York stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie wird es aber eine virtuelle Veranstaltung. Die neue hätte am 15. Mai beginnen sollen, ist aber auf unbestimmte Zeit verschoben.