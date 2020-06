Der 34 Jahre alte Ex-Weltmeister aus Berlin besiegte bei der ersten europäischen Boxveranstaltung nach der Corona-Pause den Franzosen Howard Cospolite einstimmig nach Punkten (116:112, 117:111, 118:110). Culcay ist die Nummer acht der WBO und will sich wieder für einen WM-Kampf empfehlen.

Die vom Berliner Agon-Boxstall organisierten sieben Kämpfe fanden ohne Zuschauer in den Havelstudios der Hauptstadt statt und wurden im Internet übertragen. Promoter Ingo Volckmann wollte damit ein Zeichen setzen und andere Ställe ermutigen, die Lockerungen der Regeln in der Coronavirus-Pandemie ebenfalls zu nutzen.

Im Kampf um die vakante deutsche Meisterschaft im Mittelgewicht holte sich der Wuppertaler Vincenzo Gualtieri gegen den Hamburger Alexander Pavlov den Titel durch Mehrheitsentscheid (95:95, 96:95, 96:94). Den Gürtel der Europäischen Union in dieser Gewichtsklasse sicherte sich überraschend Arthur Abrahams Cousin Marten Arsumanjan aus Stein in Bayern. Er schlug den Berliner Björn Schicke durch technischen K.o. in der siebten Runde und fügte ihm in dessen 17. Kampf die erste Niederlage zu.