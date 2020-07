Große Show bei Walt Disney: NBA vor dem Neustart

Orlando (dpa) - In Deutschland ist die Basketball-Saison gerade zu Ende gegangen, in der NBA steht der Neustart nach der Corona-Pause noch bevor.

Am Dienstag werden die ersten Teams auf dem Gelände des Walt Disney World Resort von Orlando eintreffen. Am 30. Juli soll die Saison mit 22 Teams fortgesetzt werden. Da die Corona-Lage in den USA aber nach wie vor kritisch ist, bleiben viele Unsicherheiten. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen zum Neustart der besten Basketball-Liga der Welt.

Was ist anders als in der Bundesliga?

Wie die BBL hat auch die NBA ein strenges Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet. Die Dimensionen des Turniers sind aber komplett anders: Statt zehn sind 22 Mannschaften dabei, statt gut drei Wochen geht das Turnier über zweieinhalb Monate. Während die Bundesliga ausschließlich im Münchner Audi Dome spielte, werden die Partien auf dem ESPN Wide World of Sports Complex in gleich drei Arenen stattfinden. Dabei sind ebenfalls keine Zuschauer zugelassen.

Was sind die größten Probleme?

Spieler und Betreuer sollen in einer so genannten Bubble (Blase) weitgehend von allen äußeren Einflüssen abgeschottet und regelmäßig getestet werden. Aber die Corona-Lage in Florida, wo Orlando liegt, ist besorgniserregend. Allein der US-Bundesstaat meldete am Samstag fast 11 500 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - so viele wie noch nie. Auch zahlreiche Spieler wurden bereits positiv getestet.

Wann geht es los?

Nach einigen Testpartien sollen am 30. Juli die ersten Pflichtspiele starten, gleich zum Auftakt kommt es zum Topduell zwischen den Los Angeles Lakers und den Los Angeles Clippers. Die Finals sollen bis spätestens zum 13. Oktober beendet sein.

In welchem Format wird das Turnier gespielt?

Die 22 verbliebenen Mannschaften nehmen ihre bisherige Bilanz der unterbrochenen Saison mit und absolvieren noch jeweils acht Partien der Hauptrunde. Die besten sieben Teams jeder Conference erreichen die Playoffs. Der Acht- und Neuntplatzierte spielen das letzte Ticket für die K.o.-Runde aus, sollten nur vier Siege zwischen ihnen liegen. Danach geht es im traditionellen Format mit vier Playoff-Runden weiter, bis zu sieben Partien pro Duell sind möglich.

Welche deutschen Profis sind dabei?

Ein deutsches Quintett ist in Orlando dabei. Die besten Aussichten, weit zu kommen, hat dabei Daniel Theis mit den Boston Celtics. Die Celtics gehen als Nummer drei im Osten in den Neu-Start und haben ihren Platz in den Playoffs bereits sicher. Das gilt auch für Dennis Schröder mit den Oklahoma City Thunder im Westen. Für Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks sowie Isaac Bonga und Moritz Wagner mit den Washington Wizards geht es dagegen noch um den Einzug in die K.o.-Runde.

Wer sind die Favoriten?

Vor der Saison waren sich eigentlich alle Experten einig, dass der neue NBA-Champion aus Los Angeles kommen wird. Die Lakers und die Clippers haben den besten Kader der Liga. Die Frage ist nun, in welchem Zustand die Spieler nach Orlando kommen und wie sie mit den besonderen Umständen wie Spielen ohne Zuschauern, keinen Kontakt zur Außenwelt, etc. klar kommen. In der Eastern Conference dominierten vor der Corona-Pause die Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo.

Wo kann ich die Spiele in Deutschland im TV sehen?

NBA-Fans in Deutschland haben wieder mehrere Möglichkeiten, sich die Partien im Stream anzuschauen. DAZN, spox.com und Sport1 US zeigen Spiele. Keine Partie aus Orlando verpasst, wer sich einen League-Pass der NBA zugelegt hat.

Gibt es schon Pläne für die neue Saison?

Erst einmal wollen die NBA-Verantwortlichen das Mammutprojekt in Orlando stemmen. Geht alles gut und die Entwicklung in der Corona-Krise ist positiv, soll die Spielzeit 2020/21 im Dezember starten. Was gravierende Auswirkungen auch für Olympia haben könnte. Denn plant die NBA eine komplette Saison mit 82 Hauptrundenspielen und anschließenden Playoffs, würde bis weit in den Sommer 2021 hinein gespielt werden. Dass die NBA-Stars dann in Tokio dabei sind, wäre eher unwahrscheinlich. Auch für das deutsche Team hätte das große Auswirkungen. Bundestrainer Henrik Rödl könnte beim olympischen Qualifikationsturnier in Split dann wohl kaum mit Schröder und Co. planen.

