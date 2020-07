Geklettert wurde in Innsbruck die Disziplin Bouldern, bei der schwierige Elemente in Absprunghöhe ohne Seilsicherung bewältigt werden müssen. Der Sieg ging an den Lokalmatador und Boulder-Vizeweltmeister Jakob Schubert. Der WM-Dritte Yannick Flohé aus Aachen schaffte es nicht ins Finale. Bei den Frauen wurden Lucia Dörffel aus Sachsen Achte.

In der aktuellen Weltcup-Pause luden die Österreicher für das Event Sportler aus dem eigenen Kader, aus Deutschland und der Schweiz ein. Die beiden deutschen Top-Kletterer Alexander Megos (Erlangen) und Jan Hojer (Köln), die im nächsten Jahr bei Olympia antreten dürfen, verzichteten auf eine Teilnahme an der Sommer-Serie. Diese geht in der nächsten Woche mit einem zweiten Boulder-Wettkampf weiter.

