Er und das Team stünden «zu 100 Prozent» hinter der Entscheidung von Schröder, sagte der Coach der Oklahoma City Thunder, Billy Donovan, der Zeitung «The Oklahoman». «Er wird die Entscheidungen treffen, die die besten für seine Familie sind. Und wie auch immer diese Entscheidungen ausfallen, ich werde sie als Coach unterstützen, und ich weiß, dass unser Team das auch tun wird», sagte Donovan.

Schröder will bei der Geburt seines zweiten Kindes auf jeden Fall dabei sein. Der Geburtstermin soll in der zweiten August-Woche liegen. «Ich werde meine Frau nicht alleine lassen, während sie das zweite Baby bekommt. Junior ist immer noch erst 17 Monate alt. Ich werde ganz sicher dabei sein und sie unterstützen und so gut ich kann für meine Familie da sein», hatte Schröder unlängst gesagt.

Schröder befindet sich mit den Thunder derzeit im Walt Disney World Resort in Orlando, wo die NBA ab Ende Juli ihre Saison fortsetzen will. Profis, die die sogenannte Blase verlassen, müssen bei ihrer Rückkehr wieder in Quarantäne. Schröder würde seinem Team also wohl mehr als zwei Wochen fehlen. «Das ist hart für mich. Ich liebe meine Mitspieler, ich liebe Basketball, aber die Familie steht immer an der ersten Stelle», sagte Schröder.

© dpa-infocom, dpa:200720-99-854998/2