Start der Snooker-WM: «Laborratten» in Sheffield

Turnier in Sheffield

Bei der Snooker-WM in Sheffield will Judd Trump vom 31. Juli an seinen Titel verteidigen. Vor dem Turnier gibt es Ärger, weil erstmals auch wieder eine reduzierte Zahl von Zuschauern dabei sein darf. Daran stört sich unter anderem eine Snooker-Ikone.