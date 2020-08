In seiner Zeit bei den Los Angeles Lakers trug Bryant die Rückennummern 8 und 24. Er war mit acht weiteren Menschen im Januar bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Mit seiner Familie lebte er in Newport Beach in Orange County. Er wäre am 23. August 42 Jahre alt geworden.

© dpa-infocom, dpa:200813-99-147136/3