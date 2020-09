In Spiel fünf der NHL-Playoff-Serie verlor das Eishockey-Team ohne den deutschen Torwart Thomas Greiss auf dem Eis in der Verlängerung 3:4. Ein spätes Tor zum 3:3 hatte die zusätzlichen 20 Minuten erst erzwungen. Zum Weiterkommen braucht ein Team vier Siege, das sechste Duell findet am Donnerstag (Ortszeit) statt.

