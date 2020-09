Im Achtelfinale setzten sich Borger/Sude in drei Sätzen mit 2:1 (21:18, 18:21, 15:6) gegen Christine Aulenbrock und Sandra Ferger (Oythe) durch. Am späten Nachmittag stand in der Runde der besten acht Teams noch die Partie gegen Kim Behrens und Cinja Tillmann auf dem Programm.

In Leonie Körtzinger und Sarah Schneider ist bereits ein Nationalteam im deutschen Beach-Mekka an der Ostsee ausgeschieden. Die Hamburgerinnen kassierten ein deutliches 0:2 (11:21, 12:21) gegen die Nachwuchsspielerinnen Svenja Müller und Sarah Schulz (Stuttgart).

Im Viertelfinale stand am Freitag noch ein Duell mit Brisanz auf dem Programm: Die Olympiasiegerinnen von 2016, Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, sollten mit ihren neuen Partnerinnen Margareta Kozuch und Anna-Lena Grüne gegeneinander um den Halbfinaleinzug spielen. Grüne/Walkenhorst gewannen ihr Achtelfinale gegen Lisa Kotzan und Natascha Niemczyk vom TV Dingolfing mit 2:1 (20:22, 21:17, 15:5).

Im Turnier der Männer erwischten die Titelverteidiger Bennet und David Poniewaz aus Osnabrück einen Fehlstart durch das 1:2 (19:21, 21:19, 14:16) gegen Moritz Klein und Rudy Schneider. Bennet Poniewaz fand klare Worte: «Das war das vielleicht das schlechteste Spiel in den letzten beiden Jahren. Wir müssen akzeptieren, dass die Jungs besser waren.»

