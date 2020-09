Wie die Verantwortlichen der Oklahoma City Thunder mitteilten, wird Billy Donovan seinen Vertrag beim Club der nordamerikanischen Profiliga NBA nicht verlängern und OKC nach fünf Jahren verlassen.

Sam Presti, General Manager der Thunder, sagte, man habe «einvernehmlich vereinbart, sich zu trennen». Es habe «sich herausgestellt, dass wir ihm nicht genau sagen können, in welche Richtung sich der Club entwickeln wird. Deswegen konnten wir ihm nicht die Klarheit geben, die er gerne gehabt hätte.»

Der 55-jährige Donovan, der bei der Wahl zum Trainer des Jahres der Saison 2019/20 zu den Finalisten gehörte, hatte OKC durchgehend in die Playoffs geführt und 60,8 Prozent seiner Spiele gewonnen. In dieser Spielzeit scheiterte er mit seiner Mannschaft in der ersten Runde an den Houston Rockets.

Bei welchem Club Donovan anheuern wird, stand zunächst noch nicht fest. Ebenso war noch offen, wer die Thunder in Zukunft betreuen wird.

