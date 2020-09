Nach gut siebenmonatiger Corona-Zwangspause gewann die Auswahl von Bundestrainer Xavier Reckinger in Düsseldorf ihr Auftaktmatch in diesem hochkarätigen Wettbewerb gegen Belgien verdient 2:0 (0:0). Für Reckingers Team war es nach langer Zeit eine gute Standortbestimmung.

Die Mannheimerin Naomi Heyn (36. Minute) und die Hamburgerin Lena Micheel (47.) erzielten in der Partie ohne Zuschauerbeteiligung die Tore für die deutsche Mannschaft, die das Spiel total dominierte, aber zu viele Chancen ausließ. So konnten die Deutschen unter anderem aus 13 Strafecken nur eine im Nachsetzen in einen Treffer ummünzen.

Am Mittwoch (15.30 Uhr) treffen die DHB-Damen erneut in Düsseldorf auf die Belgierinnen. Diese mussten in ihrer bereits fünften Pro-League-Begegnung ihre zweite Niederlage hinnehmen.

