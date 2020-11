Les Sables-d'Olonne/Frankreich (dpa) - Der Hamburger Weltumsegler Boris Herrmann ist in der Vendée Globe auf Platz vier vorgerückt. Am 18. Tag auf See überholte Herrmann mit seiner Yacht «Seaexplorer - Yacht Club de Monaco» im Südatlantik den Franzosen Kevin Excoffier («PRB»).

Von dpa