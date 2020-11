Es war erst das zweite Onlineturnier, das Carlsen in diesem Jahr nicht gewinnen konnte. Finalgegner So konnte das Match ausgeglichen gestalten. Als im Stechen die Bedenkzeit von 15 auf 5 Minuten verkürzt wurde, holte der amtierende US-Champion mit philippinischem Pass den entscheidenden Punkt zum 5,5:4,5 und zum ersten Preis von 30.000 Dollar. «Weil ich nichts zu verlieren hatte, konnte ich angstfreies Angriffsschach spielen», sagte So.

