Beim Turnierformat in der eigenen Halle gewann die Mannschaft von Timo Boll auch ihr zweites Vorrundenspiel gegen den stärksten Gruppengegner GV Hennebont aus Frankreich mit 3:0. Boll siegte dabei in seinem Einzel in 3:1 Sätzen gegen den Belgier Cedric Nuytick. Die beiden anderen Punkte holten die schwedischen Nationalspieler Kristian Karlsson und Anton Källberg.

Der Bundesliga-Rivale Post SV Mühlhausen darf dagegen nach seiner Auftaktniederlage gegen den Turnierfavoriten Fakel Orenburg wieder auf den Einzug in die K.o.-Runde hoffen. Die Thüringer besiegten den spanischen Club Leka Enea mit 3:0 und haben nun am Sonntag ein Endspiel um den zweiten Gruppenplatz gegen Bogoria Grodzisk aus Polen. Für Mühlhausen punkteten Steffen Mengel, der Rumäne Ovidiu Ionescu und der Tscheche Lubomir Jancarik.

Wegen der Corona-Pandemie wird die Champions-League-Saison statt über mehrere Monate verteilt in nur acht Tagen in Düsseldorf als Turnier ausgespielt.

