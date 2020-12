Der fünfmalige Titelträger gewann am Dienstag im Viertelfinale in Düsseldorf mit 3:0 gegen den dänischen Club Roskilde. Ovtcharov, der wegen Knieproblemen in zwei von drei Vorrunden-Spielen geschont wurde, gewann sein Einzel gegen Allan Bentsen in 3:0 Sätzen.

Wegen der Corona-Pandemie wird die Champions-League-Saison in nur acht Tagen als Turnier im Düsseldorfer Arag CenterCourt ausgespielt. 15 Teams nehmen daran teil.

