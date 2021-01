Demnach ist der frühere Weltrekordler am Mittwoch in einem Krankenhaus in Münster gestorben. Kannenberg hatte mit seinem Triumph bei den Heim-Sommerspielen zu dem «Goldenen Sonntag» am 3. September 1972 beigetragen. Neben dem Weltklasse-Geher hatten an dem Tag auch Hildegard Falck über 800 Meter und Klaus Wolfermann im Speerwurf olympische Goldmedaillen gewonnen.

Der im ostpreußischen Königsberg geborene Kannenberg war erst im Alter von 27 Jahren durch einen Militärmarsch zum Gehsport gekommen. Bereits ein Jahr später nahm er erstmals an deutschen Meisterschaften teil. In seiner relativ kurzen Laufbahn von 1970 bis 1976 dominierte er das nationale Wettkampf-Geschehen und konnte dabei insgesamt zehn deutsche Meistertitel über 50 Kilometer, 20 Kilometer sowie im 10.000-Meter-Bahngehen gewinnen. Kannenberg startete zunächst für die TSG Füssen, danach für den 1. FC Nürnberg und dem LAC Quelle Fürth.

Nach dem Olympiasieg gewann er bei der EM 1974 in Rom die Silbermedaille. Zudem stelle Kannenberg in seiner Karriere 19 deutsche Rekorde sowie zehn Weltrekorde auf.

© dpa-infocom, dpa:210114-99-30884/2