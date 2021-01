Der beste Spieler der vergangenen U20-Weltmeisterschaft spielte beim 5:3 gegen die Toronto Maple Leafs etwas mehr als zwölf Minuten und gab einen Schuss ab. Das Team aus der kanadischen Hauptstadt hatte sich beim Draft, der Talentevergabe in der besten Eishockey-Liga der Welt, schon an dritter Stelle für Stützle entschieden. So früh war aus Deutschland zuvor nur Leon Draisaitl ausgewählt worden, der in der vergangenen Saison der Topscorer und wertvollste Spieler der NHL war.

Auch Nationaltorwart Philipp Grubauer hatte einen erfreulichen Abend. Nach der Auftaktniederlage holte er mit den Colorado Avalanche im zweiten Saisonspiel ein 8:0 gegen die St. Louis Blues. Grubauer parierte alle 20 Schüsse auf sein Tor.

© dpa-infocom, dpa:210116-99-47426/2