Die Celtics verloren ihr Heimspiel gegen die New York Knicks 75:105. Zuvor hatte die Mannschaft fünf Spiele in Serie gewonnen. Auch nach der Zwangspause wegen der notwendigen Corona-Kontaktverfolgung und drei ausgefallenen Spielen gewannen die Celtics am Freitag noch gegen die Orlando Magic, kassierten nun gegen die Knicks aber die vierte Pleite der Saison. Die Knicks waren zuvor fünf Mal in Serie als Verlierer vom Platz gegangen.

Theis spielte erneut nicht von Beginn an, hatte mit sieben Rebounds aber den Bestwert in seiner Mannschaft. Er kam zudem in knapp 20 Minuten auf dem Platz auf sieben Punkte und eine Vorlage.

