«Es ist eine Ehre, eingeladen zu sein, an einer der größten Traditionen Amerikas teilzunehmen», schrieb sie. «Diese historische Amtseinführung ist besonders bedeutsam für amerikanische Frauen und Mädchen. Die gläsernen Decken zerbrechen.»

Fuller hatte Ende 2020 Berühmtheit erlangt, weil sie als erste Frau in einem Football-Spiel der fünf stärksten College-Ligen in den USA zum Einsatz kam und bei einem weiteren Spiel auch Punkte erzielte. Fuller, eigentlich Torhüterin in der Fußball-Mannschaft, spielte für die Vanderbilt Commodores als Kickerin.

Ins Team kam sie, nachdem eine Reihe von Spielern wegen Corona-Infektionen in Quarantäne mussten. Doch auch nach deren Rückkehr blieb Fuller im Kader.

Die Amtseinführung ist am kommenden Mittwoch in Washington, DC. Wegen der Corona-Pandemie ist die Teilnahme für Zuschauer dieses Mal extrem limitiert. Dazu kommen Sicherheitsbedenken nach dem Sturm aufs Kapitol.

© dpa-infocom, dpa:210118-99-66937/2