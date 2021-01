Das berichteten NFL-Network-Insider Ian Rapoport und ESPN übereinstimmend. Jennifer King wird demnach zur neuen Saison als Assistenz-Trainerin für die Offensive tätig sein, nachdem sie in der abgelaufenen Saison bereits Erfahrungen beim Team aus der Hauptstadt gesammelt hatte.

King hatte bereits 2018 und 2019, damals noch in der Saisonpause und -vorbereitung, bei den Carolina Panthers unter dem heutigen Washington-Cheftrainer Ron Rivera hospitiert. In der aktuellen Saison hatte das Washington Football Team in der ersten Saison unter seinem neuen Namen erstmals seit 2015 die NFL-Playoffs erreicht, wo es gegen die Tampa Bay Buccaneers um den sechsfachen Super-Bowl-Sieger Tom Brady ausschied. Bei den Buccaneers gehören aktuell in Lori Locust (Defensive) and Maral Javadifar (Athletik) zwei Frauen zum Trainerstab.

