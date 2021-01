Der 39 Jahre alte Ultraläufer stellte damit nach eigenen Angaben eine Weltbestleistung auf. Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics führt keine Rekordlisten für derartige Leistungen.

«Ich bin leicht erschöpft und schwitze auch ein bisschen», scherzte Neuschwander nach seiner am Samstag in einer Turnhalle in Nußdorf absolvierten Ausdauerleistung. «Aber es war geil. Das gibt Muskelkater!» Die ihm angebotene und zuvor gewünschte Pizza ließ er zunächst links liegen: «Die muss ich nachher kalt essen, direkt nach dem Lauf geht da nix.» Sein Zähler zeigte am Ende 69 582 Schritte. Einen Toilettengang konnte sich Neuschwander nicht leisten, um keine Zeit zu verlieren.

Der Amerikaner Mario Mendoza war die Distanz im vergangenen Jahr in 6:39:26 Stunden gelaufen. Neuschwander peilt nun den offiziellen deutschen Rekord über 100 Kilometer an, der aber nur auf der Straße gilt: Die Bestzeit liegt seit 1994 bei 6:24:29 Stunden, gelaufen von Kazimierz Bak (Hersbruck) im japanischen Saroma.

© dpa-infocom, dpa:210131-99-241900/2