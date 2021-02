Auch eine Medaille bei den Olympischen Spielen vom 23. Juli bis 8. August in Tokio hält sie für möglich. «Ein Platz auf dem Podium wäre schon sehr schön», sagte die Olympia-Sechste von 2016. Nach anderthalbjähriger Wettkampfpause wegen einer Knie-Operation und eines Bandscheibenvorfalls hatte sich Schwanitz im Januar mit 19,11 Metern in der Weltelite zurückgemeldet.

Zunächst will sie in Dortmund bei den deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten ihren fünften Titel gewinnen und danach bei der Hallen-EM Anfang März in Torun/Polen an den Start gehen. «Ich trainiere nicht speziell für die DM, um dort Saisonbestleistung zu stoßen», erklärte Schwanitz. «Sondern sie soll mir zeigen, wie das Ergebnis dann in Polen aussehen könnte.»

