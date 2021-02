Einen Tag nach dem 10:11 gegen den Turnier-Gastgeber verlor die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm gegen Frankreich mit 12:13 (1:4, 3:2, 5:2, 3:5). Nach langem und klarem Rückstand zeigte das deutsche Team um den sechsfachen Torschützen Dennis Strelezkij starke Comeback-Qualitäten, aber zum ersten Sieg reichte es nicht.

«Vielleicht ist das Turnier vorbei, bevor es begonnen hat», sagte Stamm. «Die Situation ist klar: Es ist schwer, noch sechs Punkte zu holen.» Das Viertelfinale ist für Deutschland in weite Ferne gerückt - das wäre die erste Hürde für ein Olympia-Ticket. Bis zum Sonntag wird in Rotterdam um drei Startplätze für die Sommerspiele gekämpft. Deutschland war zuletzt in Peking 2008 bei Olympia dabei. «Es ist nicht vorbei, aber es wird schwer, zurückzukommen. Aber wir müssen alles versuchen», sagte Strelezkij.

Wie schon bei der 10:11-Niederlage zum Auftakt gegen die Niederlande erwischte Deutschland auch gegen den Olympia-Teilnehmer von Rio einen Fehlstart. Nach einem 1:5- und 4:8-Rückstand kämpfte sich die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes angeführt von Strelezkij wieder heran. Kurz vor Ende des dritten Viertels ging Deutschland durch Strelezkijs Spandauer Teamkollegen Mateo Cuk erstmals in Führung. Im spannenden Schlussabschnitt hatte Frankreich die besseren Nerven. Stamm machte als ein Problem die mangelende Spielpraxis seines Teams im Zuge der Corona-Pandemie aus. Andere Teams konnten spielen.

Gegner im dritten von fünf Vorrundenspielen ist am Dienstag Russland. Wahrscheinlich müssen drei Siege für das Viertelfinale am Freitag her. Die Halbfinals folgen am Samstag, das Finale und das Spiel um Platz drei werden am Sonntag ausgetragen. Die besten drei Teams des Turniers lösen dort das Olympia-Ticket.

© dpa-infocom, dpa:210215-99-452277/3