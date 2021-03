Der 31-Jährige ist einer der Defensiv-Stars der Liga und wurde in seiner Karriere drei Mal als bester Abwehrspieler der NFL ausgezeichnet. Er spielte seit der Saison 2011 bislang ausschließlich für die Texans. In Arizona trifft er auf seinen ehemaligen Mitspieler DeAndre Hopkins sowie Quarterback Kyler Murray. Die Cardinals waren seit der Saison 2015 nicht mehr in den Playoffs und wollen diese Serie in der kommenden Spielzeit unbedingt beenden.

