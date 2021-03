New Hampshire (dpa) - Der ehemalige Box-Weltmeister Marvin Hagler ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau Kay G. Hagler am Samstag (Ortszeit) in einer Nachricht auf Facebook. Details zur Todesursache wurden weder dort noch in Berichten von US-Medien zu Haglers Tod genannt.

Von dpa