Die 32-Jährige, 2011 EM-Bronzemedaillengewinnerin am Stufenbarren, kam bei dem internen Wettkampf in Frankfurt ohne größere Fehler durch ihr Programm und erreichte 53,500 Punkte. Auf dem zweiten Platz folgte die erst 16 Jahre alte Chemnitzerin Emma Malewski (51,20).

Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz (Stuttgart) musste sich nach einem Sturz beim Doppeltwist am Boden und einem verunglückten Aufgang am Schwebebalken mit 50,55 Punkten und Rang drei zufrieden geben. Die Weltmeisterschaftsdritte von 2018 zeigte am Barren noch nicht ihr volles Programm, erreichte mit 14,25 Punkten aber trotzdem den Bestwert an diesem Gerät und deutete ihre Ambitionen auf eine Finalteilnahme an.

Nur vier Turnerinnen hatten sich bei dieser ersten offiziellen Überprüfung im Olympiajahr einem Mehrkampf gestellt. Die Kölnerin Sarah Voss, bei der Heim-WM 2019 in Stuttgart Siebte am Schwebebalken, trat nur an zwei Geräten an. Wegen eines positiven Corona-Tests in ihrem Umfeld befand sich die deutsche Mehrkampfmeisterin bis vor zwei Wochen noch in Quarantäne.

Die Olympiadritte Sophie Scheder und EM-Teilnehmerin Lisa Zimmermann (beide Chemnitz) kommen laut Bundestrainerin Ulla Koch nach Verletzungen noch nicht für die Einzel-Europameisterschaften vom 21. bis 25. April in Basel infrage. Auch Ex-Schwebebalkenweltmeisterin Pauline Schäfer wird auf einen Einsatz in Basel verzichten, da für die 24-Jährige während der Vorbereitung Abiturprüfungen anstehen.

Die zweite EM-Qualifikation ist am 10. April erneut in Frankfurt vorgesehen. Insgesamt vier Plätze stehen dem Deutschen Turner-Bund in Basel zur Verfügung. Eine Teamwertung wird es in der Schweiz nicht geben. Bei der Nominierung sollen Finalchancen im Fokus stehen.

